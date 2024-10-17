TürkTraktör, Case IH'ın en güçlü traktörlerini Bursa'da görücüye çıkardı

Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:52

Güncelleme: 17.10.2024 - 11:52

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, fuarda Faz 5 emisyon seviyesindeki en yeni traktör, ekipman ve hassas tarım ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, premium özellikleriyle tercih edilen Case IH markasının en yeni ürünlerini Bursalı çiftçilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin en önemli tarım organizasyonlarından Bursa Tarım Fuarı'nda yer almaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Canbeyli, ''Case IH ürün gamının en güçlüsü ünvanını taşıyan Quadtrac 715'in büyük ilgi toplayacağına inanıyoruz. Traktörlerimizin yanı sıra tüm çiftçilerimizi Case IH büyük balya makinesi, RB 465 RF değişken odalı silindirik balya makinesi, yeni RedPro ilaçlama makinesi ve RedPro toprak işleme makineleri gibi verimli ve çevreci ekipmanlarımızı yakından incelemeye bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

FUARA ÖZEL KAMPANYA

TürkTraktör, Bursa Tarım Fuarı'na özel olarak Case IH marka traktör ve ekipman alımlarında çiftçilere avantajlı kampanyalar sunuyor.

TT Finans kampanyası kapsamında 3 milyon liraya kadar kredi tutarlarında yüzde 0,99'dan başlayan uygun faiz oranları ve 5 yıla kadar vade seçenekleri bulunuyor. Case IH marka yerli traktör alımlarında 10 bin lira, ithal traktör alımlarında ise 20 bin lira Opet yakıt puan hediye edilecek.

Ekipman tarafında kullanılacak kredilerde ise 250 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 250 bin-350 bin lirada yüzde 1,99 faiz, 350 bin-500 bin lirada yüzde 2,99 faiz oranları 31 Ekim'e kadar çiftçileri bekliyor.

Yerli ekipman ürün gruplarında geçerli olmak üzere 50 bin lira indirim ve 10 bin lira Opet yakıt puan da sunulan fırsatlar arasında sunuluyor.