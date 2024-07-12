Gaziantep'te fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede para karşılığı fuhuş yaptırıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından tespit edilen şüphelilerin yakalanması için adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 8 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçundan tutuklandı.
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