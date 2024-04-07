Rus turist otelde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus uyruklu Sergei Kasianov (40) kaldığı otel odasında ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 07.04.2024 - 17:51
Rus turist otelde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Olay, Oba Mahallesi'nde bir otelde meydana geldi. 2 gün önce otele giriş yapan Sergei Kasianov odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.

Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Rus turistin odada hareketsiz yattığını gördü. Çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kasianov'un hayatını kaybettiği belirledi. Savcılık incelemesinin ardından Kasianov'un cenazesi, kesin ölü nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Antalya haberleri turist haberleri ölü bulundu haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'nin yeni turistik treni: Mezopotamya Ekspresi

Türkiye'nin yeni turistik treni: Mezopotamya Ekspresi
Turistlerin safari turu ölümle bitti: Arabayı devirerek takla attırdı!

Turistlerin safari turu ölümle bitti: Arabayı devirerek takla attırdı!
Tunç Soyer: Göğsümüzü gere gere turist ağırlayacağız

Tunç Soyer: Göğsümüzü gere gere turist ağırlayacağız
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken Ekrem İmamoğlu'nu aramadı

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ı tebrik ederken Ekrem İmamoğlu'nu aramadı
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu
İktidar ikiye bölündü

İktidar ikiye bölündü
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu

Tolga Akalın İYİ Parti Genel Başkanlığına aday oldu
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Dikkat çeken yerel seçim değerlendirmesi: Seçimi CHP mi kazandı, AKP mi kaybetti?

Dikkat çeken yerel seçim değerlendirmesi: Seçimi CHP mi kazandı, AKP mi kaybetti?
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu