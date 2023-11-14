Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı!

Bursa'da yerel bir sitede genel yayın yönetmenliği görevinde bulunan gazeteci Yaman Kaya (37), otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kaya, yara almadan kurtulurken Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetimi saldırıyı kınadı.

DHA
Yayınlanma: 14.11.2023 - 08:30
Bursa'da gazeteciye silahlı saldırı!
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Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yaman Kaya, yönetimindeki 34 GPT 098 plakalı otomobiliyle Fatih Sultan Mehmet Bulvarından şehir merkezine seyir halindeyken, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobile kurşunlar isabet ederken saldırıdan şans eseri yara almadan kurtulan gazeteci  Kaya, emniyetteki ifadesinde, "Saldırıyı kimin düzenlendiğini bilmiyorum. 3O dakika boyunca çevrede gezinerek, benim işten çıkmamı beklemiş. Azmettirici olduğunu düşünüyorum" dedi.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

"ŞİMDİDEN SÖYLEYEYİM; YILMAYACAĞIM"

Olayın ardından Yaman Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Az önce (FSM) Bulvarı’ndaki iş yerimden çıktıktan kısa süre sonra aracımla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradım. Sağlık durumum iyi, şu anda ifade veriyorum. Şimdiden söyleyeyim, yılmayacağım!" dedi.

"KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Olayın ardından Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, yaptığı yazılı açıklama ile saldırıyı kınadı. Açıklamada, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara bu akşam Bursa'da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldık. Genç meslektaşımız Yaman Kaya, aracıyla evine giderken silahlı bir saldırganın hedefi oldu. Tek tesellimiz meslektaşımızın iğrenç saldırıdan yara almadan kurtulmuş olmasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakârca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyor, eli silahlı saldırganın yakalanarak hak ettiği şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) olarak konunun takipçisi olacağız” ifadelerine yer verildi.

 


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