Bursa'da genç kadın birlikte olduğu erkeği bıçakladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde genç kadın, sevgilisini sırtından bıçakladı.

İHA
Yayınlanma: 06.05.2024 - 15:59
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Olay, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde ara sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadın sevgilisi olduğu iddia edilen genci sırtının çeşitli yerlerinden bıçakladı. 

Erkek, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kız olay yerinden kaçarken, polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. 

Yaralı gencin hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.


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