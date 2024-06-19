Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hurda ve metal geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

AA
Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:52
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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İznik ilçesi yolundaki geri dönüşüm tesisinde ofis olarak kullanılan konteynerde başladığı tahmin edilen yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın sırasında konteynerdeki bir tüpün patlaması, paniğe neden oldu. Ayrıca, bölgedeki yüksek gerilim hattının telleri koptu.

Tesise ait bir kamyonet de çalışanlarca olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Tesiste hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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