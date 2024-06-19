İzmir'de yerleşim yerlerine yakın alanda büyük yangın: Site tahliye edildi
İzmir'in Dikili ilçesinde yazlık siteye yakın otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeniyle sitenin tahliye edildiği öğrenildi.
Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Çandarlı Mahallesi'nde bulunan Bimeyko Sitesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerinin yakınına sıçrayınca sitedeki yurttaşlar panik yaşadı.
Öte yandan sitenin tedbir amacıyla tahliye edildiği de öğrenildi.
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