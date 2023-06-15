Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi girişinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bursa-Ankara karayolu üzeri Akhisar Mahallesi girişinde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına çok sayıda İnegöl itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yenişehir, Kestel ve Gürsu ilçelerinden de takviye ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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