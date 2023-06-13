Günlerdir yanıyordu... Başakşehir'deki fabrikada çıkan yangın 70 saat sonra söndürüldü!

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 10 Haziran Cumartesi günü başlayan yangın, 70 saat sonra kontrol altına alındı. Binada itfaiyenin soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 16:00
Günlerdir yanıyordu... Başakşehir'deki fabrikada çıkan yangın 70 saat sonra söndürüldü!
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

4 GÜN BOYUNCA ARALIKSIZ MÜDAHALE!

Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu fabrika binasında yayılan alevlere itfaiye ekipleri 4 gün boyunca aralıksız müdahale etti.

TEHLİKE OLUŞTURAN KISIMLAR YIKILDI

Ön kısmında yangın nedeniyle çökmeler yaşanan binada tehlike oluşturan kısımlar iş makinesiyle yıkıldı.

10 Haziran Cumartesi saat 17.00 sıralarında alevlerin yükselmeye başladığı fabrikanın bulunduğu caddede polis tarafından alınan güvenlik önlemleri kapsamında araçların girişlerine izin verilmedi.

Üst katlarında başlayan ve binanın tamamına yayılan yangın nedeniyle binanın caddeye bakan bölümünde iş makineleriyle en üst kattan zemine kadar devam eden yıkım çalışmaları yapıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İtfaiyenin 31 araç 95 personelle müdahale ettiği yangın söndürülerek, kontrol altına alındı. Binada soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.


10 haziran Başakşehir fabrika İkitelli Yangın

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