Bursa'da 'gümrükte' operasyon: Milyonluk vurgun önlendi
Bursa'da bir aydınlatma firmasının yurda sokmak istediği ana ürünlere 'yedek parça' etiketi basıp, 1 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç sağlamaya çalışması, gümrükte yapılan operasyonla engellendi. Firma sahibi E.Ö. (52) gözaltına alınırken, binlerce ürüne el konuldu.
Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü Gemlik Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Amirliği'ne bağlı ekipler, kentte faaliyet gösteren bir aydınlatma firmasının yurda sokmak istediği ürünlere ilişkin çalışma başlattı.
İncelemede, firmanın ana ürünleri gümrükte 'yedek parça' olarak kaydettirdiği belirlendi.
Bin 300 üründen 800'ünün ana ürün olduğu tespit edildi. 'Yedek parça' ile ana ürün arasında gümrük kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu kaydedildi.
FİRMA SAHİBİNE ÇİFTE SORUŞTURMA
El konulan ürünlere 'yedek parça' etiketi basıldığı görüldü. Bu yöntemle firmanın TSE belgesi almak zorunda kalmadığı da belirlendi. Bu ürünlerin daha önce de İstanbul'dan Türkiye'ye sokulmaya çalışıldığı, ardından Çin'e gönderildiği ortaya çıktı.
SERBEST KALDI
Firmada yapılan aramalarda ise uluslararası kaşe bulunan hazır mühürlenmiş 160'ın üzerinde A4 kağıdı ele geçirildi. Firma sahibi E.Ö. gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
E.Ö. hakkında 'gümrük yolsuzluğu' dışında 'evrakta sahtecilik' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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