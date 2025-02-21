Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Aramalarda; 33 gram bonzai, 70 gram AMG maddesi, 8 parça halinde 16 gram metamfetamin, 3 parça halinde 2,60 gram esrar maddesi, 3 parça halinde, 2 adet ectacsy hap ele geçirildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri; Serkan Ş., Mithat Ç., Sedat B., Tanju Y. İle H.Ş.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler yakalanırken, 33 gram bonzai, 70 gram AMG maddesi, 8 parça halinde 16 gram metamfetamin, 3 parça halinde 2,60 gram esrar maddesi, 3 parça halinde, 2 adet ectacsy hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 65 bin lira nakit para ve 2 adet telefon ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #İnegöl #Operasyon #uyuşturucu #Bursa
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