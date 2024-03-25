Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:26
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Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa ve Altay caddelerinin kesiştiği ışıklı kavşakta Osman K. yönetimindeki hafif ticari araç ile İsmail M.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparken, kazada 2 sürücü ile otomobildeki Melike A. ve Nurcan K. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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