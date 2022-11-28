Kampüsteki su deposu inşaatında çökme: 1 işçi enkaz altında
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü’nde, bölgenin su ihtiyacını karşılamak için yapılan su deposunun inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçiden biri yaralı kurtarılırken, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.
Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü'ndeki su deposunda, 28 Kasım Pazartesi saat 15.30 sıralarında, bölgenin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yaptırılan su deposunda beton dökümü sırasında çökme yaşandı.
İKİ İŞÇİ ENKAZ ALTINDA
2 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerin yardımına mesai arkadaşları koşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İşçilerden Recep Koçer, enkaz altından yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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