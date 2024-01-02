Bursa'da hayat kurtaran manevra: 5 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!
Bursa’da yola aniden atlayan 5 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken sürücüsünün manevrası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Manevra yapan otomobil sürücüsü, çocuk yerine park halindeki minibüse çarptı.
Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi’nde, ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yola aniden atlayan 5 yaşındaki H.Ç., otomobil sürücüsünün dikkati ve manevrası sayesinde kurtuldu.
KAMERAYA YANSIDI
Manevra sonrası otomobil park halindeki 16 GA 347 plakalı servis aracına çarparak dururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
H.Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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