Bursa'da hayat kurtaran manevra: 5 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!

Bursa’da yola aniden atlayan 5 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken sürücüsünün manevrası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Manevra yapan otomobil sürücüsü, çocuk yerine park halindeki minibüse çarptı.

İHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:07
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Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi’nde, ailesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yola aniden atlayan 5 yaşındaki H.Ç., otomobil sürücüsünün dikkati ve manevrası sayesinde kurtuldu.

KAMERAYA YANSIDI

Manevra sonrası otomobil park halindeki 16 GA 347 plakalı servis aracına çarparak dururken o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

H.Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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