Bursa'da hukuk fakültesi öğrencisi otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bursa'da, hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan D., evinin önünde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Bursa'da, hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan D. (22), evinin önünde park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, yol kenarında park halindeki otomobilde hareketsiz yatan kişiyi görüp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, başından vurulan hukuk fakültesi öğrencisi Batuhan D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Batuhan D’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobilde bulunan tabancaya da incelenmek üzere el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Bursa #hukuk fakültesi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- İETT'ye kumpas görüntüleri
- Özgür Özel yeniden başkan!
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- 'Erken seçim kampanyası bugün başladı'