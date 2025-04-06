Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı...

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada damat, kaynanasını bıçakla yaraladı.

Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı...
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İHA
Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:27

Edinilen bilgilere göre, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde daha önceden aralarında tartışma bulunan aileler arasında kavga çıktı.

GÖĞSÜNDEN YARALADI

Kavga sırasında damat Fatih K., kaynanası Birgül A.’yı bıçakla göğsünden yaraladı.

Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.


Etiketler: #Bursa #Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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