Bursa'da aile kavgasında kan aktı! Damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı...
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada damat, kaynanasını bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgilere göre, Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde daha önceden aralarında tartışma bulunan aileler arasında kavga çıktı.
GÖĞSÜNDEN YARALADI
Kavga sırasında damat Fatih K., kaynanası Birgül A.’yı bıçakla göğsünden yaraladı.
Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. darp edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultay sonrası yol haritası açıklandı!
- Dikkat çeken 'Erdoğan ve Suriye' mesajı
- İptal kararında olağanüstü kurultay da iptal olur mu?
- Ümit Özdağ'a iddianame tartışması istifa getirdi
- 'Bir iftiracı tanığın daha ipliği pazara çıktı'
- Berna Laçin'den 'alkol boykotu' çağrısı
- 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var!
- CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan kurultay açıklaması
- Başsavcılıktan flaş açıklama!
- Dev derbinin cezaları belli oldu!