Bursa'da içinde kimyasal madde bulunan varil patladı: 1 kişi yaşamını yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimyasal madde bulunan varilin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu Mehmet Evren hayatını kaybetti, Resul M. ise yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarım arazisinde içinde kimyasal madde bulunan varili spiral makinesiyle kesmeye çalışan Evren ve M., yaşanan patlama nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Evren yaşamını yitirdi. Resul M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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