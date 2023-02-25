Bursa'da içinde kimyasal madde bulunan varil patladı: 1 kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimyasal madde bulunan varilin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu Mehmet Evren hayatını kaybetti, Resul M. ise yaralandı.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 21:20
Bursa'da içinde kimyasal madde bulunan varil patladı: 1 kişi yaşamını yitirdi
Abone Ol google-news

İlçeye bağlı kırsal Akıncılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarım arazisinde içinde kimyasal madde bulunan varili spiral makinesiyle kesmeye çalışan Evren ve  M., yaşanan patlama nedeniyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Evren yaşamını yitirdi. Resul M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Varil Bursa patlama

İlgili Haberler

Bursa'da alkollü elektrikli bisiklet sürücüsüne para cezası kesildi

Bursa'da alkollü elektrikli bisiklet sürücüsüne para cezası kesildi
Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu

Bursa'nın içme suyu kaynaklarından Nilüfer Barajı kurudu
Bursa'da barajlar alarm veriyor: Su tasarrufu uyarısı

Bursa'da barajlar alarm veriyor: Su tasarrufu uyarısı

En Çok Okunan Haberler