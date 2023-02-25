Bursa'da alkollü elektrikli bisiklet sürücüsüne para cezası kesildi

Bursa'da elektrikli bisikletle seyir halindeyken düşen 50 yaşındaki Latif G., 4.25 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el koyulan Latif G.’ye 4 bin 64 TL ceza uygulandı.

DHA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 18:28
Bursa'da alkollü elektrikli bisiklet sürücüsüne para cezası kesildi
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İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Latif G.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Yola düşen Latif G., hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin tedavisini reddeden Latif G., alkolmetreye üflemek istemedi.

Latif G., yapılan kontrolde, 4.25 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay el koyulan Latif G., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Latif G.’ye 4 bin 64 TL ceza kesildi.


Bursa elektrikli bisiklet trafik cezası

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