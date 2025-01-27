Bursa'da iki aile arasında kavga: Taşlar, sopalar havada uçuştu...

Bursa’da 2 aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Taşların havada uçtuğu anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da iki aile arasında kavga: Taşlar, sopalar havada uçuştu...
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İHA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:37

Merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde konar göçer vatandaşlardan oluşan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü. Taşların ve sopaların havada uçtuğu kavga, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Bölge sakinleri Roman vatandaşların sürekli huzursuzluk çıkardığını dile getirirken, zabıta ve polisten yardım istediler.


Etiketler: #kavga #Bursa

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