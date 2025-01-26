Komşuların 'odun kesme' kavgası: 6 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, komşu iki aile arasında odun kesme meselesi nedeniyle çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi, 502/2 Sokakta meydana geldi. Evin önünde motorlu testere ile odun kesme nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki aile bireyleri arasında çıkan yumruk ve sopalı kavgada A.D. (60), M.Y., N.Y., D.Y., Y.K. ve L.K. yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- Özdağ'dan Yapıcıoğlu'na yanıt
- 'Parti konuşmalarını Fidan'a danışıyordu'
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray iddiası
- Gezi eylemlerine ilişkin Çarşı davasında karar
- Gözaltı kararı verildi!
- CHP’nin boş araziye seçmen kaydı şikâyetinde karar
- Eski AKP'li vekilden Bakan Ersoy'a istifa çağrısı