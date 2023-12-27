TİS'te anlaşma sağlanamadı: Bosch işçileri protesto etti

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri için güç aktarma çözümleri alanında üretim yapan Bosch Fabrikası çalışanları, toplu sözleşmedeki zam oranını beğenmeyince yemekhanede protesto yaptı. İşçiler “Burası Bosch, cepler boş” sloganı attı.

İHA
Yayınlanma: 27.12.2023 - 10:04
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasında devam eden 2023-2025 yıllarını kapsayan 150 bin işçiyi ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tarafların anlaşamaması, fabrika çalışanları tarafından protesto edildi. 

Bursa Bosch fabrikasında toplu iş sözleşmesindeki yüzde 35'lik zammı kabul etmeyen işçiler, eylem yaptı.

Yemekte bir araya gelen işçiler, yemekhanede 'Burası Bosch, cepler boş' diye slogan atarak taleplerinin karşılanmasını istedi.


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