Bursa'da işkence skandalı: Eşofmanla yakalanan şüpheli, adliyeye takım elbiseyle gitti
Bursa'da E.M.'yi (26) işkence ettiği görüntüleri ortaya çıkan Yaşar Çakıcı (30) ile arkadaşları Bekir T. ve Gökhan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evinde eşofmanla gözaltına alınan Yaşar Çakıcı’nın sevki sırasında takım elbise giyip, kravat taktığı görüldü.
Olay, 10 Şubat günü Yıldırım ilçesi, Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Gamze Ü. isimli aynı kızı seven E.M. ile Yaşar Çakıcı, aralarındaki husumeti çözmek için bir araya geldi. E.M. arkadaşı M.Ş. ile birlikte Yaşar Çakıcı'nın evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
Yaşar Çakıcı, yanındaki Bekir T. ve Gökhan Y. ile birlikte E.M. ve M.Ş.’nin ellerini kelepçeleyip ayaklarını bağlayarak ağzını bantladıktan sonra yere yatırarak tekme ve yumruklarla dövdü. Bu sırada Yaşar Çakıcı belinden çıkardığı tabancayı, E.M.'nin ağzına sokup tehdit etti ve mermi yutturdu. Şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. O anları da M.Ş.'ye tehditle cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi.
POLİS OPERASYONUYLA KURTARILDILAR
Yaşar Çakıcı'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı işkence görüntülerini izleyen E.M.'nin arkadaşları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Çakıcı'nın evine baskın yaptı. E.M. ile M.Ş.'yi kurtaran polis, Yaşar Çakıcı’yı ise gözaltına aldı. Ekipler, bir süre sonra da Bekir T. ve Gökhan Y. ile bu sırada aynı evde bulunan Gamze Ü.'yü yakaladı. Görüntüleri çektiği tespit edilen M.Ş. de gözaltına alındı.
‘Eskici’ olan soyadını 3 yıl önce Çakıcı olarak değiştirdiği belirlenen Yaşar Çakıcı ile diğer 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Evinde eşofmanıyla gözaltına alınan Yaşar Çakıcı’nın sevk sırasında takım elbise ve kravatlı olduğu görüldü.
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