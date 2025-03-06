Bursa'da 'kaçak göçmen' operasyonu: 18 göçmen yakalandı

Bursa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu şahısları kaçak yollarla ülkeye getirip yer temin eden 2 şüpheli ile 18 kaçak göçmen yakalandı.

Bursa'da 'kaçak göçmen' operasyonu: 18 göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:45

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Titizlikle çalışan ekipler, 18 göçmenin Osmangazi ilçesinde çalıştırıldığını tespit etti.

Göçmenlere yer temin edip iş ayarlayan E.T., ve M.T isimli şüpheliyi yakalayan ekipler, işyerlerine de yaptığı operasyonda 2’si küçük yaşta olan toplam 18 göçmeni sınır dışı ederken, göçmenlere yer temin eden ve iş ayarlayan 2 organizatör gözaltına alındı.


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