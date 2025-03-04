Edirne'de ekiplerden operasyon: 15 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
15 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: #EDirne #göçmen #düzensiz göçmen
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