Bursa'da kahvehaneye kurşun yağdırdılar!
Osmangazi ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, kahvehaneye kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Akçaköy Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında bir silahlı saldırı meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, cadde üzerindeki kahvehaneye 4 el ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Kurşunlardan 3'ü kahvehaneye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Bursa #Kahvehane #silah #saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- 48 yaş büyük eşi öldü: Ünlü oyuncuya miras şoku!
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu!
- Öcalan'dan üç adrese mektup!
- 10 yıl kimse fark etmemiş! Ayrıntılar ortaya çıktı...
- Bakanlığın tepki çeken '14 Şubat' paylaşımına yanıt
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'çamur' yanıtı
- Türk Başkonsolosluğu önünde provokasyon