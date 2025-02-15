Bursa'da kahvehaneye kurşun yağdırdılar!

Osmangazi ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, kahvehaneye kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bursa'da kahvehaneye kurşun yağdırdılar!
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İHA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 07:42

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi Akçaköy Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, cadde üzerindeki kahvehaneye 4 el ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Kurşunlardan 3'ü kahvehaneye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yaşanan olayda yaralanan olmazken, şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Bursa #Kahvehane #silah #saldırı

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