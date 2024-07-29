Yer Esenler… Kahvehaneye silahla saldırdılar!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 00:36

Güncelleme: 29.07.2024 - 00:36

Olay, 22.00 sıralarında Menderes Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre öğle saatlerinde kahvehanede oyun oynayan bir grup arasında kavga çıktı.

Çıkan kavganın ardından akşam saatlerinde işletmeye kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateşler işletmenin camlarına zarar verirken kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

MÜŞTERİLER OCAĞIN ARKASINA SAKLANDI

Kahvehane çalışanı Mustafa Dağdır, olayda yaralanan olmadığını ve içeride bulunan 5-6 kişinin saklanmak için çay ocağının arkasına saklandığını aktardı.