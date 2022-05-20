Bursa'da kalp krizi geçiren 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bursa'da kalp krizi geçirdiği tahmin edilen 4 yaşındaki minik Hafza hayatını kaybetti. Hafza Yılmaz’ın ölümü ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen minik kızın ölümü ailesi ve yakınlarını gözyaşlarına boğdu.
Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Orhangazi’nin Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre,
Örnekköy’de yaşayan Emrah ve Sümeyra Yılmaz çiftinin 4 yaşındaki kızları Hafza Yılmaz, dedesinin evinde kuzenleri ile birlikte oyun oynadığı esnada birden fenalaştı. Küçük kızı yakınları özel bir kliniğe götürdü. Burada durumu ağırlaşarak kalbi duran minik Hafza için 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Müdahale ile kalbi yeniden çalışmaya başlayan minik çocuk ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yeniden kalbi durdu. Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafza hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Hafza Yılmaz’ın ölüm haberi hastaneye gelen baba Emrah Yılmaz ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu. Anne ise acı haber üzerine sinir krizleri geçirdi.
4 yaşındaki Hafza Yılmaz’ın ölümü ile ilgili Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.
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