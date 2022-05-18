Ders sırasında 'kalp krizi' geçiren öğretim üyesi yaşamını yitirdi
Osmaniye'de, Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök sınıfta ders verdiği sırada kalp krizi geçirdi. Gök, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberin ardından okulda bahar şenlikleri iptal edildi.
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) ders verdiği sırada sınıfta kalp krizi geçiren öğretim üyesi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
OKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Murat Gök (44), sınıfta ders verdiği sırada kalp krizi geçirdi. Sınıftaki öğrenciler tarafından kalp masajı yapılan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
BAHAR ŞENLİKLERİ İPTAL EDİLDİ
OKÜ senatosunca yayımlanan taziye mesajında, Gök'ün ani bir rahatsızlık sonucu vefat etmesi nedeniyle bahar şenliklerinin kalan programlarının iptal edildiği belirtilerek, "Gök'ün kederli ailesine, öğrencilerine ve üniversitemiz çalışanlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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