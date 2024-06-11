Bursa’da kardeş dehşeti: Ablasını defalarca bıçakladı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kardeş, ablasını defalarca bıçakladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:23
Bursa’da kardeş dehşeti: Ablasını defalarca bıçakladı!
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Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde bir evde saat 15.00 sıralarında Ammar A. (24) iş çıkışında evine gitti. Eve giren Ammar A., ablası Rahaf A. (28) ile tartışmaya başladı.

Ammar A. elindeki bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI

Olayın şüphelisi kardeş, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı kadının tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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