Bursa’da kardeş dehşeti: Ablasını defalarca bıçakladı!
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir kardeş, ablasını defalarca bıçakladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde bir evde saat 15.00 sıralarında Ammar A. (24) iş çıkışında evine gitti. Eve giren Ammar A., ablası Rahaf A. (28) ile tartışmaya başladı.
Ammar A. elindeki bıçakla ablasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı kadın, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI
Olayın şüphelisi kardeş, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı kadının tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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