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Bursa'da kereste yüklü TIR tarlaya devrildi: Sürücü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanalizasyon borularına çarpıp, tarlaya devrilen kereste yüklü TIR'ın sürücüsü, aracını terk edip kaçtı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 06:13
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında Kayapa Mahallesi istikametinden Merkez istikametine ilerleyen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 BDR 644 plakalı kereste yüklü TIR, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan beton kanalizasyon borularına çarpıp, tarlaya devrildi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, bu sırada TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ise aracını terk edip koşarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin kaza yerindeki incelemesinin ardından TIR, bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırılarak otoparka götürüldü.

Polis, kaza yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


Bursa TIR kaza

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