Bursa'da kırmızı ışık faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü ambulansla çarpıştı. Kazada sürücünün annesi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yanında annesi Nezahat Güleç ile birlikte hastaneden çıkan 16 V 4640 plakalı araç sürücüsü Vural Güleç, kırmızı ışık yanarken yeşil ışığın yanmasını beklemeden karşı yöne geçmek istedi.
Güleç, bu esnada kendisine yeşil ışık yanan ve Bandırma istikametinden gelen ambulansla çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçta sıkışan yaralılar kurtarıldı. Karacabey Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan ve Bursa Tıp Fakültesi'ne sevk edilen yaralılardan Nezahat Güleç (69) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Araç sürücüsü Vural Güleç (45) ise tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı. Vural Güleç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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