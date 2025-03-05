Bursa'da 'kız meselesi' tartışmasında kan aktı!
Nilüfer ilçesinde Umut Baran T. adlı kişi, kız meselesi nedeniyle tartıştığı kişi tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli kaçarken, Umut Baran T. hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Gazi Caddesi'nde gece saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti.
İddiaya göre; kimliği henüz belirsiz kişi, Umut Baran T.'yi (24) konuşmak için bulunduğu kafeden çağırdı. İkili arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışmada şüpheli, Umut Baran T.’yi tabancayla 3 kurşunla yaralayıp, kaçtı.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Umut Baran T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: #Bursa #kız meselesi #tabanca #tartışma
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