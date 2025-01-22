'Kız meselesi' kavgasında sırtından bıçaklanan genç, hayatını kaybetti
Gaziantep’te 'kız meselesi' nedeniyle husumet yaşayan iki genç parkta kavga etti. 17 yaşındaki Mehmet Yasin Deveci, aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.
Gaziantep’in Fidanlık Mahallesi’nde 'kız meselesi' yüzünden çıkan tartışma, ölümle sonuçlandı. Akşam saatlerinde yaşanan olayda, aralarında anlaşmazlık bulunan 17 yaşındaki Efe Görkem Y. ve Mehmet Yasin Deveci parkta buluştu. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Efe Görkem Y., Mehmet Yasin Deveci’yi sırtından bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı genci Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Yasin Deveci’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Efe Görkem Y., emniyette sorguya alındı. Cinayetin 'kız meselesi' nedeniyle işlendiği iddia edilirken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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