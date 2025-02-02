Pompalı tüfekle ateş açtı: Tokat'ta 'kız meselesi' kavgasında kan aktı!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:47

Güncelleme: 02.02.2025 - 16:49

Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında 'kız meselesi' yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı.

Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.’ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.’yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu.

2 KİŞİ YARALANDI

Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin M.M.B.’yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.