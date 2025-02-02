Pompalı tüfekle ateş açtı: Tokat'ta 'kız meselesi' kavgasında kan aktı!

Tokat’ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Pompalı tüfekle ateş açtı: Tokat'ta 'kız meselesi' kavgasında kan aktı!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 16:47

Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında 'kız meselesi' yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı.

Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.’ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.’yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu.

2 KİŞİ YARALANDI

Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelilerin M.M.B.’yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #tokat #motosiklet

İlgili Haberler

Tokat’ta horoz dövüştürenlere baskın

Tokat’ta horoz dövüştürenlere baskın
Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru Tokat'ta yakalandı

Firari FETÖ hükümlüsü eski polis memuru Tokat'ta yakalandı
Arkadaşını katletmişti... Tokat'taki 'baltalı' dehşette yeni gelişme

Arkadaşını katletmişti... Tokat'taki 'baltalı' dehşette yeni gelişme
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler