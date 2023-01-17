Bursa'da kolonya içen bir kişi yaşamını yitirdi

Bursa'da kolonya içen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:46
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fikri Barış (55) evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içti.

Bir süre geçtikten sonra Barış, rahatsızlanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Evine gelen sağlık ekipleri Fikri Barış’a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Barış, 2 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 


Bursa kolonya Hastane

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