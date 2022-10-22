Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde içtiği kolonyadan zehirlenen 55 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:38
Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti
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Samsun'da 4 gün önce içtiği kolonyadan zehirlenen Ahmet Koçak, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.



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