Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti

22 Ekim 2022 Cumartesi, 11:38

Samsun'da 4 gün önce içtiği kolonyadan zehirlenen Ahmet Koçak, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.



