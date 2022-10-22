Kolonya içen şahıs hayatını kaybetti
Samsun'un Bafra ilçesinde içtiği kolonyadan zehirlenen 55 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da 4 gün önce içtiği kolonyadan zehirlenen Ahmet Koçak, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.
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