Bursa'da şüpheli kadın ölümü: Balkondan düştü, kurtarılamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4’üncü katın balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, 1 gün sonra hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:44
Bursa'da şüpheli kadın ölümü: Balkondan düştü, kurtarılamadı
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İnegöl’ün kırsal Karalar Mahallesi’nde, dün saat 10.30 sıralarında 6 katlı apartmanın 4’üncü katında ikamet eden Bircan Adıyaman (47) balkona çıktı. Balkondan sarkan kadın dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.

Adıyaman, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve yoğun bakıma alınan kadın, olaydan 1 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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