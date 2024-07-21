Bursa'da şüpheli kadın ölümü: Balkondan düştü, kurtarılamadı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4’üncü katın balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, 1 gün sonra hayatını kaybetti.
İnegöl’ün kırsal Karalar Mahallesi’nde, dün saat 10.30 sıralarında 6 katlı apartmanın 4’üncü katında ikamet eden Bircan Adıyaman (47) balkona çıktı. Balkondan sarkan kadın dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı.
Adıyaman, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan ve yoğun bakıma alınan kadın, olaydan 1 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Perinçek'e sert tepki!
- Financial Times'tan 'Türkiye' uyarısı
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- Belediye başkanından Kurum'a tepki!
- İsrail'in misilleme saldırısına Husilerden açıklama
- Tuba Büyüküstün Seda Bakan'ı galada fena bozdu
- Kızılay’a çifte maaş
- Cesedi yıkılan evin temelinde bulundu!