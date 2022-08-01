Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza sonrası taraflar birbirine girdi.
Huzurevleri Mahallesi'nde; 1 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinde 06 AR 3956 plakalı otomobil ile 35 ACN 170 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan inen 2 sürücü ile yakınları tartışmaya başladı.
Video Haberler
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'Çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!
- Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 3 hafta arayla aynı dönerci iki kez kurşunlandı
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- Pekin'den 'Levent Göktaş' açıklaması