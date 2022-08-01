Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kaza sonrası taraflar birbirine girdi.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:47

Huzurevleri Mahallesi'nde; 1 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinde 06 AR 3956 plakalı otomobil ile 35 ACN 170 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası araçlardan inen 2 sürücü ile yakınları tartışmaya başladı.

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