Bursa'da korkutan fabrika yangını
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cam şişe üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Tabakhane Mahallesi’nde cam şişe üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.
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