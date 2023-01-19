Bursa'da korkutan fabrika yangını

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 22:12

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 22:12

Tabakhane Mahallesi’nde cam şişe üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.