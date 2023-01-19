Bursa'da korkutan fabrika yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cam şişe üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 22:12
Bursa'da korkutan fabrika yangını
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Tabakhane Mahallesi’nde cam şişe üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.


Bursa Yangın fabrika

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