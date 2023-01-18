Ankara'da halı mağazası çatısında yangın paniği!
Ankara'da, halı mağazasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yenimahalle ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki 2 katlı halı mağazasının çatısında, iddiaya göre, tadilat sırasında kaynak makinesinden kıvılcım sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangının büyümesiyle itfaiye ekiplerine haber verildi.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Adrese ulaşan itfaiyecilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, mağazada hasar oluştu.
Bölge esnafından Mehmet Canpolat, "Halıcılar tadilat yaparken oksijen kaynağı kullanıyorlardı. Sanırım, kaynak yaparken oradaki straforlar tutuşuyor. Bütün cephenin tutuşması 5 dakika sürmedi, arka cephe de tutuştu. İtfaiyeyi aradım; sağ olsunlar, 3-4 dakikada geldiler. Eğer gelmemiş olsalardı bize de sıçrayacaktı. Şu an kontrol altına aldılar. Dumandan etkilenen arkadaşlar oldu, ayran ve su götürdük, hemen kendilerine geldiler" dedi.
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