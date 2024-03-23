‘Korku Evi’nde korkutan yangın!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan ‘Korku Evi’nde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 19:51
‘Korku Evi’nde korkutan yangın!
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın dördüncü katında, eğlence amaçlı kullanılan ve ‘Korku Evi’ olarak adlandırılan işletmede yangın çıktı.

İşletmeden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce merdivenli araç ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. O esnada caddeden geçen yurttaşlar ise meraklı gözler ile olayı izledi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.


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