‘Korku Evi’nde korkutan yangın!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 19:51

Güncelleme: 23.03.2024 - 19:51

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın dördüncü katında, eğlence amaçlı kullanılan ve ‘Korku Evi’ olarak adlandırılan işletmede yangın çıktı.

İşletmeden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce merdivenli araç ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. O esnada caddeden geçen yurttaşlar ise meraklı gözler ile olayı izledi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.