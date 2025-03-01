Bursa'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi

Bursa'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, dumandan etkilenen aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:11

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 3'üncü Olgun Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın giriş katında mahsur kalan Suriyeli aileden 2'si çocuk 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #Yangın #daire

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