Bursa'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan etkilendi
Bursa'da 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, dumandan etkilenen aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 3'üncü Olgun Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katındaki dairede, saat 11.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın giriş katında mahsur kalan Suriyeli aileden 2'si çocuk 4 kişi, çevredekilerin yardımıyla tahliye edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Dumandan etkilenen aile, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Tedaviye alınan aile üyelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yanan daire kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- Kim oldukları ortaya çıktı
- İşinden atıldı, Başdanışman Oruç'u işaret etti
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme
- Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?
- İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!
- Colani, Bilal Erdoğan'ı kabul etti
- CHP'li iki belediye başkanı evleniyor!