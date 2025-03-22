Bursa'da korkutan yangın: 5 kişi hastanelik oldu!
Orhangazi ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Arapzade Mahallesi'nde Mescit Sokak'ta 5 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairenin mutfak bölümünde saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evde bulunan kadın ve 2 çocuğu, yangını fark ederek son anda kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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