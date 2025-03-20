Antalya'da acı olay... Felçli kadın yangında feci şekilde can verdi!
Serik ilçesindeki tek katlı evin zemin katında çıkan yangında, yatalak durumdaki Sevim Özdemir (73) hayatını kaybetti. Haberi alıp olay yerine gelen oğlu Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkmen Caddesi'ndeki 3 yıl önce kısmi felç geçirdiği için yatalak halde olan Sevim Özdemir'in (73) oğluyla birlikte yaşadığı tek katlı evin zemin katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
"ANNEMİ KURTARAMADIK"
Haberi alıp olay yerine gelen Sevim Özdemir'in oğlu Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Mesut Özdemir, "Beraber yaşıyoruz. İşten geldim. Baktım duman çıkıyor. İçeri giremedim. İtfaiyeyi aradım. İtfaiye geldi ama annemi kurtaramadık. Yangının klimadan ya da elektrik aksamından çıktığı söylendi" dedi.
Sevim Özdemir'in cansız bedeni incelemenin ardından morga konuldu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- 'İmamoğlu' operasyonuna Saray'dan ilk tepki!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- 'AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu’