Antalya'da acı olay... Felçli kadın yangında feci şekilde can verdi!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:32

Güncelleme: 20.03.2025 - 12:33

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkmen Caddesi'ndeki 3 yıl önce kısmi felç geçirdiği için yatalak halde olan Sevim Özdemir'in (73) oğluyla birlikte yaşadığı tek katlı evin zemin katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin edilen yangın bir anda büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, Sevim Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

"ANNEMİ KURTARAMADIK"

Haberi alıp olay yerine gelen Sevim Özdemir'in oğlu Mesut Özdemir gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Mesut Özdemir, "Beraber yaşıyoruz. İşten geldim. Baktım duman çıkıyor. İçeri giremedim. İtfaiyeyi aradım. İtfaiye geldi ama annemi kurtaramadık. Yangının klimadan ya da elektrik aksamından çıktığı söylendi" dedi.

Sevim Özdemir'in cansız bedeni incelemenin ardından morga konuldu. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.