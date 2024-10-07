Ceviz kavgasında ortalık savaş alanına döndü! İş makinesiyle kavgaya girdi
Arnavutköy'de komşu iki aile arasında, ceviz ağacından otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavganın taraflarından biri kalabalığın arasına iş makinesiyle girdi. 20'ye yakın kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde iddiaya göre, sokaktaki ağaçtan düşen cevizler bir otomobile hasar verdi. Otomobilin sahibiyle ceviz ağacı sahibinin tartışması kavgaya dönüştü. Tüm aile üyelerinin sokağa çıkmasıyla büyüyen taşlı sopalı kavgada kadın ve çocuklar aldıkları darbelerle yaralandı. Taraflardan bir kişi iş makinesiyle kavgaya girerken iş makinesinin altında kalmaktan son anda kurtulanlar kavgaya devam etti. İş makinesiyle sokakta park halindeki araçlara da çarparak hasar veren sürücüye taş ve sopalarla saldırarak durdurmaya çalıştılar. Yaşanan olayda 20'ye yakın kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırılırken kavga polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavga anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
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