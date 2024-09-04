Silahını vermemek için intihara kalkıştı

Ataşehir'de denetime takılan şahıs yanında bulunan silahı polise vermemek intihara kalkıştı. Çevredekilerin uyarıları sonuç vermeyince polis ekipleri müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

DHA
Yayınlanma: 04.09.2024 - 22:49
Silahını vermemek için intihara kalkıştı
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Olay, saat 18.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. 

İddiaya göre, caddede denetim yapan polis ekipleri bir şahsı durdurmak istedi. O anda belindeki silahı çeken kişi önce ağzına sonra kafasına dayadı. 

Uzun süre silahını teslim etmek istememek için direnen şahıs, havaya 2 el ateş etti. Havaya ateş ettiği sırada polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 


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