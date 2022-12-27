Bursa'da metruk bir binada erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk bir binada, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Bursa, Altınova Mahallesi'ndeki metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.
Polis, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Hull City'nin Kolombiyalı yıldızı 1 puanı kurtardı!
- İBB'yi teftiş eden heyetin başkanı görevden ayrılmış
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- Cinsel ilişki sırasında 'intikam' saldırısı
- Bakanlık şirketleri açıkladı
- MR taramasında cinsel ilişkinin etkileri gözlemlendi
- Son görüntüleri ortaya çıktı!
- 'Allah yok' dediği iddiasıyla kuzenini öldürdü
- İkizköylüler, Akbelen için Avrupa Konseyi’ne başvurdu!