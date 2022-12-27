Bursa'da metruk bir binada erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk bir binada, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

DHA
27 Aralık 2022 Salı, 14:02
Bursa'da metruk bir binada erkek cesedi bulundu
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Bursa, Altınova Mahallesi'ndeki metruk binada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı.

Polis, 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 


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