Sultangazi'de ceset bulunmuştu: DNA testi kayıp şahsa ait çıktı

23 Aralık 2022 Cuma, 17:53

İstanbul Avcılar'da kuzeni ve arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Ramazan Korak, bir ay önce kayboldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Sultangazi Kent Ormanı'nda 11 Aralık'ta bulunan bir erkek cesedinin üzerinde Korak'ın kimliği çıktı.

Ceset Adli Tıp Kurumu'na getirildikten 10 gün sonra, aileye bilgi verildi. Siverek'ten İstanbul'a gelen aile, yaklaşık 4-6 ay önce öldüğü tespit edilen, tanınmaz haldeki erkek cesedini teşhis edemedi.

Cesedin Ramazan Korak'a ait olup olmadığı belirlemek için baba Esat Korak'tan DNA örneği alındı. Alınan DNA örneği eşleşince, cesedin Ramazan Korak'a ait olduğu kesinleşti.