Şüpheli ölüm: Sultangazi'de ceset bulundu

23 Aralık 2022 Cuma, 09:52

İstanbul Avcılar'da kuzeni ve arkadaşlarıyla birlikte yaşayan 27 yaşındaki Ramazan Korak, bir ay önce kayboldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

(Ramazan Korak)

Sultangazi Kent Ormanı'nda 11 Aralık'ta bulunan bir erkek cesedinin üzerinde Korak'ın kimliği çıktı. Ceset Adli Tıp Kurumu'na getirildikten 10 gün sonra, aileye bilgi verildi. Siverek'ten İstanbul'a gelen aile, yaklaşık 4-6 ay önce öldüğü tespit edilen, tanınmaz haldeki erkek cesedini teşhis edemedi. Baba Esat Korak'dan DNA örneği alınarak, cesedin Ramazan Korak'a ait olup olmadığı belirlenecek.

(Baba Esat Korak)

"EN SON 40 GÜN ÖNCE KONUŞMUŞLARDI"

Baba Esat Korak, oğlunun kaybolmasından 15 gün sonra kendilerine dün, kimliğinin ormanda bulunan bir cesedin üzerinde bulunduğuna ilişkin yazılı bilgi verildiğini söyledi.

Korak "Karakola gittim, 'Başınız sağ olsun' dediler. Çocuğum 2 yıldır burada, teyzesinin oğluyla birlikte kalıyordu. Kardeşiyle sürekli mesajlaşıyordu, en son 40 gün önce konuşmuşlardı. Savcının verdiği bilgiye göre, bulunan ceset 4-6 ay önce ölen birine ait. 40 gün önce çocuğumuzdan haber almıştık. Kardeşi oğlumun sesini 40 gün önce duymuştu. 4-6 ay nerede, 40 gün nerede? Çok çelişkili bir olay. Bir an önce bu işin çözülmesi, çocuğumun katilinin bulunması için gerekenin yapılmasını istiyoruz. Oğlumun telefon görüşmesindeki ses kayıtlarının araştırılmasını istiyorum. Oğlumun kanının yerde kalmaması için, elimden geleni yapacağım. Oğlumu bulsunlar. Kimin yaptığını bulsunlar" diye konuştu.



