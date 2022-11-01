Bursa'da minibüs alev alev yandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tamire götürülen minibüs, yolda alev alıp yandı.

DHA
01 Kasım 2022 Salı, 11:14
Bursa'da minibüs alev alev yandı
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Yalova- Orhangazi karayolu Süpürgelik mevkisinde bugün saat 09.30 sıralarında Semih Gümüşalan'ın (32) kullandığı 77 EF 942 plakalı minibüs, motor kısmından alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekiplerce alevler söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Semih Gümüşalan'ın minibüsü Yalova'dan tamir için Bursa'ya götürdüğü öğrenildi.


Bursa Minibüs Yangın

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