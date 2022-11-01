Bursa'da minibüs alev alev yandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tamire götürülen minibüs, yolda alev alıp yandı.
Yalova- Orhangazi karayolu Süpürgelik mevkisinde bugün saat 09.30 sıralarında Semih Gümüşalan'ın (32) kullandığı 77 EF 942 plakalı minibüs, motor kısmından alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerce alevler söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Semih Gümüşalan'ın minibüsü Yalova'dan tamir için Bursa'ya götürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- 'Yer yerinden oynar...'
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış